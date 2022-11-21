هل تفاجئنا المنتخبات العربية في المونديال؟

ماذا يقول لنا تاريخ المونديال عن أداء المنتخبات العربية؟ ولماذا لا تترجم النجاحات القارّيّة إلى إنجازات عالمية؟

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قطر، والسعودية، والمغرب، وتونس. أربع منتخبات عربية حاضرة في كأس العالم 2022، هذه المرة على أرض عربية وبين جماهير عربية. ولدى العرب تاريخٌ طويل في مسابقات كأس العالم، مع أول مشاركة للمنتخب المصري، في ثاني مونديال تمّ تنظيمه عام 1934.

فماذا يقول لنا تاريخ المونديال عن أداء المنتخبات العربية؟ ولماذا لا تترجم النجاحات القارّيّة إلى إنجازات عالمية؟ وهل نتوقع مفاجأة عربية في مونديال قطر؟ وأي المنتخبات المشاركة اليوم تتمتع بحظوظ أكبر من غيرها؟

تناقش آمال العريسي هذه الأسئلة مع الصحافي الرياضي معاذ الهراس.