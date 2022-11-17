هيّا إلى الملاعب!

في سلسلة توثيقية خاصّة يروي أحمد فاخوري في بودكاست لحظة حكاية عشق إنساني عمرها قرن من الزمن.. فما قصة كأس العالم الذي شغف ببريقه الملايين؟

هنا يولد الأبطال، وتذرف دموع الفرح والحزن، وتقف عيون الملايين مشدوهة أمام مفاجآت الساحرة المستديرة، في الحدث المنتظر كل أربعة أعوام: "كأس العالم". منذ انطلاقه في القرن الماضي، إلى يومنا هذا، قصة شهدت الكثير من النجاحات والتحديات، إلى أن وصلت إلى الدوحة عام 2022، فما الجديد هذا العام؟ وكيف تجاوزت قطر كل التحديات المناخية والبيئية والجيو سياسية في تنظيمها لنسخة كأس العالم 2022؟

في سلسلة توثيقية خاصّة يروي أحمد فاخوري في بودكاست لحظة حكاية عشق إنساني عمرها قرن من الزمن.. فما قصة كأس العالم الذي شغف ببريقه الملايين؟

كيف بدأ؟ ما أغرب قصصه؟ وكيف ارتبط تطوره بالتطور الحضاري الإنساني؟

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