هل يجدد مونديال قطر هوية الرياضة في العالم؟

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بطولة كأس العالم تظاهرة ثقافية واجتماعية بامتياز، وفرصة لإدراك أوجه التشابه والاختلاف بين الشعوب من جهة ولإحداث التغيير في حياة الأفراد والمجتمعات حول العالم من جهة أخرى. لكن خصوصية الجماهير الرياضية تطرح تحديات عديدة أمام المجتمع القطري وقطر باعتبارها أول دولة عربية ومسلمة تستضيف هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم.

فما هي الصورة السائدة عن المجتمع القطري لدى جماهير كأس العالم؟ وهل يحتاج المجتمع القطري إلى تقديم صورة معينة خلال المونديال؟ وما هي الفرص التي يمنحها هذا الحدث العالمي للمجتمع القطري؟

هذه الأسئلة وغيرها تناقشها الأستاذة خديجة بن قنة مع ضيفها الدكتور نايف بن نهار مدير مركز ابن خلدون بجامعة قطر.