محمد الكعبي: عن قطر وتحدّي كأس العالم

محمد الكعبي ضيف هذه الحلقة من أثر الفراشة مع خالد مجذوب، يتحدّث عن شغفه في كرة القدم وتحوّله إلى الصحافة الرياضية بعد نجاحه في تكوين دائرة موثوقة من المصادر الأجنبية والعربية في مجال كرة القدم

من بودكاست: من بودكاست:, أثر الفراشة

هو رائد أعمال ناجح، ومختص بالقانون، وإعلامي رياضي يُرجِّح فيُصيب.. يتمتّع بمصداقية في عالم الأخبار الرياضية أكسبته جمهورًا واسعًا على شتى مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد الكعبي ضيف هذه الحلقة من أثر الفراشة مع خالد مجذوب، يتحدّث عن شغفه في كرة القدم وتحوّله إلى الصحافة الرياضية بعد نجاحه في تكوين دائرة موثوقة من المصادر الأجنبية والعربية في مجال كرة القدم.

يتصدر الحوار التجهيزات لانطلاق كأس العالم، وما تضمنته من تحديات لوجستية هائلة بالإضافة إلى الحملة المُمنهجة التي شنّتها بعض الجهات الخارجية على قطر في الآونة الأخيرة.

ينجح خالد مجذوب في الكشف عن أبرز ترجيحات الكعبي بشأن الفرق المشاركة في كأس العالم، العربية منها والأجنبية، وتوقعاته العامة لهذه البطولة الاستثنائية… فهل سيُصيب؟