من هو "شي"؟ وماذا يريد للصين والعالم؟

من هو شي جين بينغ؟ وكيف وصل إلى حكم الصين؟

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نشأ في كنف الحزب الشيوعي، والتزم بمبادئه، واخترق صفوف القيادة حتى اعتلى القمة. لكن شي جين بينغ يأبى أن تنتهي حكايته هناك، وبات أخيراً يوصف بزعيم النهضة الثالثة لجمهورية الصين الشعبية.

نهضة تقترن برؤيته، ولكن بشخصه أيضاً، فقد صنع التاريخ مؤخراً بانتخابه لعهدة ثالثة، وربما يبقى هناك، في الرئاسة والزعامة، مدى الحياة.

في زمنه، أصبحت الصين أكبر تهديد للهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية، وهو لا يخفي طموحه، لكنه يؤكد في الوقت ذاته على السير بخطى هادئة وثابتة، نحو تحقيق "الحلم الصيني" بحلول عام 2049.

فمن هو شي جين بينغ؟ وكيف وصل إلى حكم الصين؟ وهل استحق بالفعل الاستئثار بالقوة والسلطة في ذلك البلد العملاق؟ وإلى أين يمضي "شي" بالصين والعالم؟

حكاية "شي جين بينغ" يرويها الكاتب والخبير بالشأن الصيني، الأستاذ سامر خير أحمد، في ضيافة آمال العريسي، وحلقة جديدة من "بعد أمس".. استمع إلى القصة كاملة.