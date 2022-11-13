لماذا لا يهتم العرب بالتغير المناخي؟

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كل التقارير والبرامج التلفزيونية والإذاعية، أو حتى برامج البودكاست التي تتحدث عن التغير المناخي، لا تجد فيها تفاعلا كافيا في العالم العربي، عكس موضوعات أخرى.

فرغم خطورة التغير المناخي وتداعياته الكارثية أحيانا على المنطقة العربية من حيث الجفاف وندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات، وما يترتب على ذلك من انعكاسات اقتصادية ومعيشية، إلا أن المواطن العربي قليل الاهتمام بالظاهرة، والوضع نفسه بالنسبة للحكومات العربية التي لا تمنح الموضوع الأهمية اللازمة رغم مخاطره المتزايدة.

في حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس، مع الزميلة آمال العريسي، يشرح الدكتور أحمد الملاعبة، أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية بالجامعة الهاشمية الأردنية، أسباب عدم اهتمام العرب، شعوبا وحكومات، بالتغير المناخي وانعكاساته، ويقدم حلولا لذلك.