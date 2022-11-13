الصين.. نحو مزيد من المواجهات؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

التئمت مؤخرًا النسخة العشرون من مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، الذي ينعقد كل خمس سنوات ليحدد وجهة الصين وملامح سياساتها المقبلة تجاه الملفات الداخلية والخارجية. وسلط العالم الضوء على المؤتمر ومخرجاته بعناوين كثيرة أبرزها انفراد الرئيس شي جين بينغ بزعامة الصين.

فما أهمية مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني؟ وما أبرز نتائج نسخته العشرين؟ وما مستقبل الاقتصاد والسياسة الخارجية الصينية؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس، تأخذكم آمال العريسي، والصحافي محمد خنفر في جولة حول أهم مخرجات المؤتمر.