هل الفطرة مُهدَدَة؟ وكيف نحميها؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

عجَائبُ تحدث في هذا الزمان، تحاول إعادة تعريف الإنسان، إعادة تعريف الأب والأم والرجل والمرأة. وفيما يوافق البعض بدعوى الحرية الفردية واحترام "الآخر المختلف"، يعتبر آخرون أنها حرب على "الفطرة"، وما تعنيه من قيم ومعاني تحفظ للبشر تميزهم. ولكن هل الأمر كذلك؟ هل يشهد العالم حرباً على الفطرة الإنسانية؟ وما هو تعريف الفطرة في المقام الأول؟ وماذا يترتب على تهديدها؟ وكيف نحمي الفطرة الإنسانية بدون تقييد للحريات والميول الشخصية؟

في حلقة جديدة من "بعد أمس"، تطرح آمال العريسي تلك الأسئلة وغيرها على الدكتور عبد الرزاق بلعقروز أستاذ فلسفة القيم والمعرفة بجامعة الجزائر.. استمع إلى القصة كاملة..