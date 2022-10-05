بين النجف وقم.. صراع المرجعيات الشيعية؟

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ما زال الانسداد السياسي قائما في العراق منذ 11 شهرا، جراء خلافات حادة داخل البيت الشيعي، ليبلغ ذروته في اشتباكات المنطقة الخضراء أواخر أغسطس/آب الماضي، ما يفرض أسئلة حول جوهر الخلاف، وما إذا كانت له علاقة بما يعتقد أنه "صراع" بين مرجعيتي النجف العراقية وقمّ الإيرانية.

فهل نقف أمام صراع سياسي بصبغة دينية؟ وما حكاية "صراع المرجعيات" بين النجف وقم؟ وما طبيعة العلاقة بين النجف وقم منذ ثورة الخميني في إيران؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس، تستضيف الإعلامية آمال العريسي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور لقاء مكي، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها.