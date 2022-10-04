أفول الغرب.. حوار مع المفكر حسن أوريد

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس، نبحر في رحلة فكرية مع المفكر المغربي د. حسن أوريد، من داخل بيته في الرباط، في محاولة لتفكيك أزمة الغرب البنيوية.

وتناقشه آمال العريسي في مجموعة من كتبه حول الغرب، أشهرها "أفول الغرب" و"مرآة الغرب المنكسرة"، كما يطرح أوريد التغيرات الحاصلة في بنية الغرب والتي تحدث عنها علماء ومفكرون غربيون، ويبين أهم الاختلالات التي تواجه منظومة القيم والاقتصاد والسياسة في الغرب.