حرب أوكرانيا واتجاهات التسلح الجديدة

دقت ساعة الصفر في 24 فبراير 2022، وبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا.. لكن استراتيجية الاجتياح الشامل بالعتاد الثقيل سرعان ما واجهت عقبات كبيرة، وأثبتت مضادات الدروع الأميركية الخفيفة نجاحها في دفع الجيش الروسي للتراجع وإعادة حساباته.. لا يعد هذا الدرس الوحيد في ساحة الرماية الأوكرانية، التي تشهد تجريب العديد من الأسلحة والذخائر الحديثة، بل ووسائل حربية غير تقليدية..

ثمانية أشهر وأكثر من القتال كفيلة بتقديم مؤشرات لتقييم أداء كل من السلاح الروسي ونظيره الغربي، الذي يعتمد عليه الأوكرانيون بشكل شبه كامل.. فما هي أبرز الأسلحة التي استخدمها طرفا النزاع حتى الآن؟ وما هي أكثر الأسلحة التي ظهر نجاحها أو فشلها؟ وكيف يؤثر هذا المشهد على مستقبل تسليح الجيوش واتجاهات شركات تطوير الأسلحة؟ وهل نرى دخول عتاد مختلف إلى الميدان خلال الفترة المقبلة؟

في حلقة جديدة من "بعد أمس"، تطرح آمال العريسي تلك الأسئلة وغيرها على الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد صفوت الزيات.. استمع إلى القصة كاملة..