"انقلاب" صامت في بريطانيا (تحقيقات الجزيرة)

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

تحقيقٌ ضخم عملت عليه وحدة تحقيقات الجزيرة لمدة عام كامل، نقدّم لك خلاصته وأهم ما فيه في 15 دقيقة.

واحدٌ من أكبر التسريبات في التاريخ السياسي البريطاني، يكشفُ خفايا وكواليس حزب العمال البريطاني، وكيفَ عملَت مجموعات في الحزب، بالتحالف مع اللوبي الإسرائيلي، لإسقاط رئيس الحزب جيرمي كوربين، وأنصاره، بما فيهم مسلمون بريطانيون، ويهودٌ مؤيدون للقضية الفلسطينية.

في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، نستضيف ناجي التميمي، مُنتج في وحدة التحقيقات، تُحاوره آمال العريسي، ويُلخّصان أبرزَ نقاط التحقيق التي تهمُّ المستمع العربي.