"حاصر حصارك"

كيف منعت المقاومة إسرائيل من دخول بيروت ما دامت فيها؟

من بودكاست: من بودكاست:, لحظة

حصار شبهه أحد الصحفيين "بنهاية مصغرّة للعالم"، وشبهه الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالأكورديون في إشارة للإطباق على العاصمة اللبنانية بيروت إبان اجتياح لبنان في العام 1982، فماذا حدث؟

ولماذا عُدّ منعطفًا هامًّا في مسيرة الثورة الفلسطينية؟

في حلقة بودكاست "لحظة"، نروي تفاصيل ما يقارب شهرين من حصار إسرائيلي لعاصمة عربية..

فما حكاية الصمود الأسطوري الذي امتد من الجنوب اللبناني وصولًا إلى بيروت؟

وكيف منعت المقاومة إسرائيل من دخول بيروت ما دامت فيها؟

وماذا خسر الفلسطينيون بعد مغادرتهم لما وصفها الشاعر الفلسطيني محمود درويش بالخيمة الأخيرة؟

في كل محطة تظن إسرائيل فيها أنها قضت على الفعل المقاوم، يعيد المقاوم الفلسطيني تموضعه في فضاءات وسيناريوهات قريبة من بعضها.. ولكن حصار بيروت كان نقطة تحول جذرية في التغريبة الفلسطينية..

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