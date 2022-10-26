من بيده الحل في السودان؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

مرَّ عام كامل على قرارات الجيش السوداني في الخامس والعشرين من اكتوبر/تشرين أول 2021 بحلّ الحكومة المدنية، وعزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والتحفظ عليه، وإعلان حالة الطوارئ، ولا يزال السودان يعاني من تداعيات هذه القرارات، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية واستمرار حالة الانسداد السياسي.

فإلى أين يسير السودان؟ وما خريطة الاصطفافات السياسية؟ وكيف يتفاعل الإقليم والعالم مع أحداث السودان؟

لمناقشة هذه الأسئلة وغيرها، تستضيف خديجة بن قنة في هذه الحلقة من بعد أمس، الدكتور صلاح الدين الزين، الخبير في الشأن السوداني.