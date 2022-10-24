كل شيء هادئ على الجبهة الغربية

بعد خوضه غمار الحرب العالمية الأولى، وبعد إصابته التي كادت أن تودي بحياته، يخوض "إريك ريماك" حربه ضد الحرب، يتنقل بين الوظائف، لا يعرف الاستقرار، مشهد حفر في ذاكرته ألهمه كتابةَ رواية تجاوزت مبيعاتها 30 مليون نسخة.. ما هو المشهد يا ترى؟ وكيف نجا من الحرب ومن النازية؟

إليكم ما جرى.

حكاية مختلفة، مشاهد درامية أقرب للسينما يرويها أسعد طه بالصوت لترسم أنت الصورة من بودكاست حكايات الحرب.. استمع الآن.