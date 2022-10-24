أي مستقبل للسيارة الكهربائية؟

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يوما بعد يوم، تزداد السيارات الكهربائية رواجًا، خاصةً في ظل التغير المناخي والارتفاع المستمر في أسعار النفط، كما يزداد مستخدمو السيارات الكهربائية، ما يضطر شركات السيارات الكبرى إلى إعادة تموضعها لحجز مساحة في هذا السوق الناشئ الواعد.

فما حجم سوق السيارات الكهربائية عالميًا؟ وهل تذكرة المستقبل محجوزة للمحركات الكهربائية؟ وكيف تتفاعل الأسواق العربية مع هذا السوق؟

تُناقش خديجة بن قنة هذه الأسئلة مع ضيفها الأستاذ محمد أندي، المتخصص في السيارات الكهربائية.