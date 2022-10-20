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كأس العالم|تقارير وحوارات|فرنسا

ماذا وراء دعوات مقاطعة كأس العالم؟

هل دعوات مقاطعة كأس العالم في فرنسا من إفرازات الإسلاموفوبيا؟

FIFA World Cup Qatar 2022 Preview
20/10/2022

مع بداية العد التنازلي لمونديال قطر، أعلنت عدة مدن فرنسية، بينها العاصمة الفرنسية باريس، مقاطعة فعاليات كأس العالم وعدم نصب الشاشات العملاقة في الشوارع والميادين والساحات، كما جرت العادة في كبرى المناسبات الرياضية. والسبب "اضطهاد" العمالة الأجنبية في قطر، والملاعب المكيفة وغيرها من الذرائع.

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، يفكك الحقوقي والأكاديمي الفرنسي الدكتور فرنسوا دو روش مع الأستاذة خديجة بن قنة خلفيات وأبعاد دعوات مقاطعة كأس العالم ومآلاتها.

المصدر : الجزيرة