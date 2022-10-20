ماذا وراء دعوات مقاطعة كأس العالم؟

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مع بداية العد التنازلي لمونديال قطر، أعلنت عدة مدن فرنسية، بينها العاصمة الفرنسية باريس، مقاطعة فعاليات كأس العالم وعدم نصب الشاشات العملاقة في الشوارع والميادين والساحات، كما جرت العادة في كبرى المناسبات الرياضية. والسبب "اضطهاد" العمالة الأجنبية في قطر، والملاعب المكيفة وغيرها من الذرائع.

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، يفكك الحقوقي والأكاديمي الفرنسي الدكتور فرنسوا دو روش مع الأستاذة خديجة بن قنة خلفيات وأبعاد دعوات مقاطعة كأس العالم ومآلاتها.