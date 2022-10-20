"ريحانة الشرق"

كان للمكان أثره ووقعه في تجربتها الزاخرة، وفي حياتها الحافلة بالتفاصيل الدرامية الكثيرة.. تفاصيل كُتبت وأخرى لم تُكتب… فهي ابنة الناصرة والقاهرة وبيروت، وهي صاحبة الصالون الأدبي الذي أمّه طه حسين وأحمد شوقي والعقاد، عاشت قصة حب في فضاء عام فرأينا رسائلها لمحبوبها وقرأناها لكنها لم تَرَه قط، تسارعت أحداث حياتها بشكل درامي فاتهمت بالجنون وعاشت في المصحّة العقلية.. هل عرفتها؟

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