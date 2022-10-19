على شفا الحرب النووية؟

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روسيا "جريحة في أوكرانيا" بحسب مراقبين، وخياراتها في ساحة المعركة تتقلص، ما يدفع الغرب إلى التحذير من لجوء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تنفيذ ضربة بسلاح نووي "تكتيكي" لحسم المعركة.

تصريحات وتحليلات متباينة، لكن الخطر المرعب يبدو اليوم أقرب من أي وقت مضى.

فهل يفعلها بوتين؟ وما المقصود بالسلاح النووي التكتيكي؟ وهل يرد الغرب بسلاح نووي هو الآخر؟ أم أن الضربة الأولى ستكون غربية بحجة استباق تحرك نووي روسي؟

تلك الأسئلة وغيرها، تطرحها آمال العريسي في حلقة جديدة من "بعد أمس" على الخبير الاستراتيجي العميد صفوت الزيات.. استمع إلى القصة كاملة..