هل تعيش العربية أيامها الأخيرة في الصومال؟

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مرّت اللغة العربية في الصومال بمراحل ضعف عدة؛ بداية من وصول الاحتلال الأوروبي إلى القرن الأفريقي، ومرورا بفترة الحكم المدني بعد استقلال الصومال عام 1960، ثم وصولا إلى الوقت الحاضر الذي تتراجع فيه العربية باطراد، وسط دعم غربي وأممي متنام للتعليم باللغة الإنجليزية.

وفي حوار شيّق مع الإعلامية خديجة بن قنة، يحدّثنا الدكتور علي شيخ أحمد أبوبكر، نائب رئيس مجلس الأمناء لجامعة مقديشو ورئيس جامعة مقديشو سابقا، عن وضع اللغة العربية في الصومال، وعن دوره في تأسيس منظومة تعليمية أهلية أعادت للعربية مكانتها وكوّنت طبقة سياسية مثقفة بالعربية، في بدايات القرن الواحد والعشرين.