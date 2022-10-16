هل تُتوج قمة الجزائر المصالحات العربية؟

ما الذي ستقدمه القمة العربية القادمة من حلول لأزمات العرب المتعددة؟

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تعقد مطلع شهر نوفمبر المقبل القمة العربية في الجزائر، بعد انقطاع دام أزيد من ثلاث سنوات. قمة تأتي في ظل مشهد إقليمي ودولي مضطربين. فما بين قمة تونس الأخيرة وقمة جارتها الجزائر المنتظرة، تفاقمت أزمات العرب وخلافاتهم وتصدعت وحدتهم، ناهيك عن ما خلفته تداعيات جائحة كورونا من أزمات، لتأتي الحرب الروسية على أوكرانيا وتزيد الأوضاع العربية تأزما.

فما الذي ستقدمه القمة العربية القادمة من حلول لأزمات العرب المتعددة؟ وهل يمكن لقمة الجزائر أن تكون فرصة للمصالحات والتوافقات العربية؟ وهل حان وقت إصلاح جامعة الدول العربية؟

الإعلامية آمال العريسي وضيفها في هذه الحلقة، الدكتور قوي بوحنية، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلة بالجزائر، يرويان حكاية القمة العربية ويناقشان أسئلتها وقضاياها المؤرقة.