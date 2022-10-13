استباحة فلسطين.. من وعد بلفور إلى وعد ليز تراس

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، تريد ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، بنقل سفارة لندن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

لا تكتفي بريطانيا بالتنكر للمأساة المتواصلة التي تسببت بها، عندما منحت من خلال "وعد بلفور" ما لا تملك، لمن لا يستحق، بل وتلوح اليوم بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

فهل تمضي لندن في ذلك المسار بالفعل؟ وما هي دوافع تراس للإعلان عن عزمها اتخاذ القرار، وفي هذا التوقيت بالذات؟ وكيف ستكون ردود الفعل المحلية والعربية إزاء ذلك؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها آمال العريسي في حلقة جديدة من "بعد أمس" على المختص في العلاقات الفلسطينية الأوروبية، فراس أبو هلال.. استمع إلى القصة كاملة.