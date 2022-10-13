من بودكاست:, بعد أمس
تطبيع مع إسرائيل|تقارير وحوارات|فلسطين

استباحة فلسطين.. من وعد بلفور إلى وعد ليز تراس

كيف ستكون ردود الفعل المحلية والعربية إزاء ذلك؟

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 20: British Prime Minister Liz Truss speaks to the media at the Empire State building as World leaders begin to gather for the 77th UN General Assembly, on September 20, 2022 in New York City. (Photo by Toby Melville - Pool/Getty Images)
13/10/2022

ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، تريد ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، بنقل سفارة لندن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

لا تكتفي بريطانيا بالتنكر للمأساة المتواصلة التي تسببت بها، عندما منحت من خلال "وعد بلفور" ما لا تملك، لمن لا يستحق، بل وتلوح اليوم بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

فهل تمضي لندن في ذلك المسار بالفعل؟ وما هي دوافع تراس للإعلان عن عزمها اتخاذ القرار، وفي هذا التوقيت بالذات؟ وكيف ستكون ردود الفعل المحلية والعربية إزاء ذلك؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها آمال العريسي في حلقة جديدة من "بعد أمس" على المختص في العلاقات الفلسطينية الأوروبية، فراس أبو هلال.. استمع إلى القصة كاملة.

المصدر : الجزيرة