كيف تؤثر شركات التكنولوجيا في مسار الحروب؟

هل هي "ورطة"، أم أن تلك الشركات ترى فرصاً اقتصادية ما هناك؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يخوض فعليا الحرب الأوكرانية، فهو لا يقاطع روسيا وحسب، بل يوفر خدمات كبيرة للجيش الأوكراني. وليس وحده من يفعل ذلك اليوم، فالعديد من الشركات الغربية أصبحت بيادق على رقعة الصراعات الدولية. هل هي "ورطة"، أم أن تلك الشركات ترى فرصاً اقتصادية ما هناك؟ ألم تزدهر تلك الشركات بفضل العولمة والسلام والانفتاح التجاري بين مختلف الدول؟ أم أننا نعيش اليوم في واقع جديد بمعطيات مختلفة تماماً؟

أسئلة مثيرة تطرحها خديجة بن قنة، في حلقة جديدة من "بعد أمس"، على الباحث في مركز الجزيرة للدراسات، الأستاذ الحواس تقية.. استمع للقصة كاملة..