من بودكاست:, بعد أمس
تكنولوجيا المعلومات|تقارير وحوارات|العالم

كيف تؤثر شركات التكنولوجيا في مسار الحروب؟

هل هي "ورطة"، أم أن تلك الشركات ترى فرصاً اقتصادية ما هناك؟

Man poses in front of on a display showing the word 'cyber' in binary code, in this picture illustration taken in Zenica December 27, 2014. A previously undisclosed hacking campaign against military targets in Israel and Europe is probably backed by a country that misused security-testing software to cover its tracks and enhance its capability, researchers said. Picture taken December 27, 2014. REUTERS/Dado Ruvic (BOSNIA AND HERZEGOVINA - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY CRIME LAW TPX IMAGES OF THE DAY)
12/10/2022

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يخوض فعليا الحرب الأوكرانية، فهو لا يقاطع روسيا وحسب، بل يوفر خدمات كبيرة للجيش الأوكراني. وليس وحده من يفعل ذلك اليوم، فالعديد من الشركات الغربية أصبحت بيادق على رقعة الصراعات الدولية. هل هي "ورطة"، أم أن تلك الشركات ترى فرصاً اقتصادية ما هناك؟ ألم تزدهر تلك الشركات بفضل العولمة والسلام والانفتاح التجاري بين مختلف الدول؟ أم أننا نعيش اليوم في واقع جديد بمعطيات مختلفة تماماً؟

أسئلة مثيرة تطرحها خديجة بن قنة، في حلقة جديدة من "بعد أمس"، على الباحث في مركز الجزيرة للدراسات، الأستاذ الحواس تقية.. استمع للقصة كاملة..

المصدر : الجزيرة