صناعة المهمشين في المدن العربية

ما واقع الصحة النفسية للمهمشين في الدول العربية؟

بعد أمس

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شخص واحد من كل ثمانية أشخاص يتعايش مع اضطراب نفسي ما حول العالم، وفق منظمة الصحة العالمية.

ورغم الاختلافات بين طبيعة هذه الاضطرابات وأسبابها، فإنها تُسبب تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، تدفع ثمنها المناطق والفئات المهمشة خاصة في الدول متوسطة ومحدودة الدخل، وفي مقدمتها المنطقة العربية.

فما واقع الصحة النفسية للمهمشين في الدول العربية؟ وما تداعيات ضعف أو انعدام خدمات الصحة النفسية على المناطق والفئات المهمشة عربيا؟ وما الحلول لمعالجة ظاهرة التهميش في المنطقة العربية؟

نقاش مفيد مع الإعلامية آمال العريسي وضيفيها الدكتور جوهر مزيد، الطبيب والباحث المتعاون مع منظمة "إنترناشيونال ألرت"، والدكتور محمد علي بن زينة أستاذ علم الاجتماع بجامعة تونس.