معماري من الأناضول، ورائد العمارة العثمانية، لازم السلاطين وعاش بين الملوك لكنه لقب نفسه بالفقير.. فلماذا؟

يقال أنه صمم مسجدين أشرف على بنائهم، واحد في اسطنبول الآسيوية والآخر في الأوروبية، وفي نهاية الربيع الربيع من كل عام عندما تغيب الشمس عن مئذنة المسجد الأوروبي، يظهر القمر فوق المسجد الآسيوي.. وهكذا عبّر عن فلسفة في حبّه لأميرة هواها.. أن الشمس والقمر لا يلتقيان.. كما هم.

معماري من الأناضول، ورائد العمارة العثمانية، لازم السلاطين وعاش بين الملوك لكنه لقب نفسه بالفقير.. فلماذا؟

بنى أكثر من 400 عمل معماري إبان صعود الامبراطورية العثمانية، اعتمد فلسفة الانسجام والتماهي مع الشكل والمضمون، لكنه بنى قبره بطريقة بسيطة جدًا.. تشرب العمارة الشرقية وتأمل الفن الكنسي.. فسميت جامعة باسمه..

هذه حكاية مهندس الامبراطورية العثمانية، وصانع هويتها المعمارية في بودكاست رموز.. نرويها بضمير المتكلم.. استمع لها واشترك في برامجنا.