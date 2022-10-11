الجيل z.. كيف نفهمه؟

من أي جيل أنت؟ وفي أي عام ولدت؟ تعال بنا نأخذك في هذه الحلقة نحو الجيل z وولعه الشديد بالتكنولوجيا، ومعاناته مع العزلة، ثم خوفه من التجارب الحياتية الحقيقية، وتأثره بالسياسة…. هل الجيل z يمتلك وعياً سياسياً حقيقياً؟ هل يحب العمل في وظائف وجاهية؟ وكيف نتعامل مع هذا الجيل؟ أسئلة كثيرة تطرحها الإعلامية خديجة بن قنة في هذه الحلقة من بعد أمس على ضيفها المتخصص في الإعلام الاجتماعي خير الدين باشا، لنحاول معاً فهم الجيل z.