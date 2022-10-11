تشهد الساحة الإيرانية الداخلية مظاهرات عديدة غاضبة منذ وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها. وفي الوقت الذي يمثل هذا الحراك الشعبي الجيل الجديد من الشباب رافعا شعار "الحرية والحياة"، تضع الدولة الإيرانية الحراك في إطار المؤامرات الخارجية ضدها، فهل ما يحدث في إيران ثورة ضد الحجاب أم ثورة سياسية؟ وكيف يتفاعل الإيرانيون مع هذا الحراك؟ هذه الأسئلة وغيرها تطرحها الإعلامية آمال العريسي على ضيفها المنتج والصحفي في قناة الجزيرة على هاشم، في حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة، "بعد أمس".