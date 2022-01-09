ليالي الإرباك في فلسطين (قصة ميدانية)

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يوثق برنامج "بعد أمس" من الجزيرة بودكاست قصة ليالي الإرباك في نابلس الفلسطينية لمواجهة الاستيطان، على مدار 230 يوماً بالصوت الحقيقي ومن الميدان مباشرة، بعد أن أنشأ المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوطنة "جفات ايفتار"على قمة جبل صَبِيح المطل على ثلاث بلدات فلسطينية (قبلان ويتما وبيتا) في محافظة نابلس بالضفة الغربية.

نموذج المقاومة الشعبية الفريد في بلدة بيتا بوسائل وأدوات جديدة، منها إشعال الإطارات ومكبرات الصوت وإلقاء الزجاجات الحارقة على المستوطنة، يهدف لطرد المستوطنين المتمركزين على قمة الجبل الواقع على طريق "عابر السامرة" بهدف تقطيع أوصال القرى والمدن بالضفة الغربية وأيضا فصلها عن منطقة الأغوار الشرقية.

فما قصة ليالي الإرباك الفلسطينية؟ وهل تمثل نموذجا فاعلا للمقاومة الشعبية في وجه غول الاستيطان الإسرائيلي؟ استمع إلى القصة كاملة في هذه الحلقة من بعد أمس التي تستضيف فيها آمال العريسي مجاهد بني مفلح، الكاتب والصحفي الفلسطيني من نابلس.