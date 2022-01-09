"العالم الجديد".. استعمار أم استكشاف؟

كان يبحث عن طريق جديد للشرق فأبحر غربًا. ظن أنه وصل الهند من جزرها الشرقية، فأطلق على سكان البلاد التي دخلها اسم "الهنود". لم يعلم كريستوفر كولومبوس أنه "اكتشف" الأميركتين، أو ما سيسميه "العالم الجديد"، الذي أسس فيه مستعمرته الأولى "إسبانيولا" وعاد ليستقبله ملكا إسبانيا بحفاوة.

كرر رحلاته أربع مرات فعاد بواحدة منها مكبلًا، فقد اتهم بممارسة العنف بحق السكان الأصليين، وبعد التمويل الذي حصل عليه من ملكي إسبانيا فرديناند وإيزابيلا في البداية، فشل كولومبوس في مواصلة حملاته.. فعاد ليموت وحيدًا في بلد الوليد.

لم تتوقف حملات "الاستكشاف" بعد موت كولومبوس، فحمل الأوروبيون أسلحتهم وأوبئتهم إلى "العالم الجديد"، وتسببوا، بحسب بعض التقديرات، في موت أكثر من 80% من شعوبها الأصلية في أول 150 عاما من رحلة كولومبوس الأولى.

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