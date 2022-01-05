من يملك ديون العالم؟

دول غنية تتراكم على كاهل مواطنيها الديون، حتى تجاوزت ناتجها المحلي الإجمالي بمراحل. الولايات المتحدة، التي تتمتع بأكبر اقتصاد في العالم، باتت ديونها تقارب ثلاثين تريليون دولار، أي نحو 120 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو مشهد يتكرر في العديد من الدول الغنية، مثل اليابان وسنغافورة وفرنسا. فمن يملك ديون العالم إذا كانت الدول الغنية نفسها غارقة في الديون؟ ولماذا تواصل الدول الكبرى الاقتراض؟ وهل هو هروب إلى الأمام، أم أن تلك القروض ستؤتي بثمارها يوماً ما؟ وماذا يعني امتلاك حصة من ديون هذه الدولة أو تلك؟

الدكتور كميل الساري، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة السوربون، يجيب آمال العريسي على تساؤلاتها في "بعد أمس" من الجزيرة بودكاست، استمعوا إلى الحكاية.