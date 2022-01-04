حرب الجوسسة بين إيران وإسرائيل

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في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنَ "الشاباك"، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، عن اعتقال عومري غورين غوروخوفسكي (37 عامًا)، عامل النظافة في بيت بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، وتبيّن أن غورخوفسكي عملَ لصالح مجموعة اختراق مرتبطةٍ بإيران.

ولكن "الشاباك"، على عادته، نفى وقوع تسريب أو خرقٍ أمني خطير على يد عامل النظافة الذي يواجه الآن قائمةً من الاتهامات أمام القضاء الإسرائيلي.

في هذه الحلقة من "بعد أمس"، تناقش خديجة بن قنة ضيفها محمد مجادلة، الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي، ليُطلعنا على تفاصيل القصة، وما نشر عنها حتى الآن، وكيف يتعاطى الإعلام والحكومة الإسرائيلية معها؟ ثم يرسم الصورة الكبيرة لحرب الظل القائمة بين إيران وإسرائيل، أمنيًا وسيبرانيًا، على طول خارطة الشرق الأوسط.