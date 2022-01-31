هل تهدد مشاريع الطرق البديلة قناة السويس؟

كيف يمكن للمصريين الحفاظ على مكانة القناة على المدى البعيد؟

ضحى المصريون كثيرا في سبيل حفر قناة السويس والدفاع عنها، لكنها اليوم تواجه تهديدات تحد من أهميتها كبوابة رئيسية بين الشرق والغرب، تتمثل في طرق بديلة محتملة، ووسائل نقل بري وجوي متقدمة. وفي الوقت نفسه، حققت القناة إيرادات تاريخية غير مسبوقة العام الماضي، رغم جائحة كورونا واضطرابات سلاسل التوريد، ما يدفع إلى التفاؤل باستقرار مكانتها كمرفق اقتصادي واستراتيجي.

ولكن، كيف يمكن للمصريين الحفاظ على مكانة القناة على المدى البعيد؟ وما أخطر التهديدات التي تواجهها؟ وهل تدفع تلك التهديدات إلى تغيير مواقف سياسية تتبناها القاهرة، لا سيما على المستوى الإقليمي؟

الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، يجيب خديجة بن قنة على أسئلتها في هذه الحلقة من بعد أمس.. استمعوا إلى الحكاية.