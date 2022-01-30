هل اصطدام الكويكبات بالأرض وارد؟

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يقول العلماء إن اصطدام كويكب يدمر الحياة على كوكبنا الأخضر حدث نادر الحدوث. لكنه ليس مستبعدا ولا مستحيلا، لسبب واحد وبسيط، لأنه حدث بالفعل قبل 66 مليون سنة وأدى إلى فناء الوجود والحياة على الأرض واختفت خلالها الديناصورات. كما أن الأرض تسجل كل يوم بل وكل ساعة واحدة سقوط جسيمات صغيرة من الفضاء.

وكالات الفضاء المتطورة في الدول المتقدمة تقوم برصد دائم ومتواصل لكل حركة في الفضاء وتتعقب كل جسم يتحرك خارج الغلاف الجوي، وهناك الكثير من الحلول المطروحة لمواجهة أي اصطدام محتمل، بينها إرسال صواريخ ومقذوفات في الفضاء لتفجير أي مذنب أو كويكب يهدد الحياة على الأرض.

فهل يعد احتمال حدوث اصطدام بين الأرض وأحد الكويكبات حقيقة علمية أم مجرد خيال؟ وهل تملك البشرية وسائل لحماية الأرض من هذه المخاطر؟

في حلقة مثيرة ومشوقة مع الدكتور حنا صابات المدير السابق لمعهد الفلك وعلوم الفضاء بجامعة آل البيت بالأردن، تناقش خديجة بن قنة احتمالات اصطدام الأرض بكويكب ما وتداعيات ذلك وكيف يمكن حماية الكوكب الأخضر من هذا الخطر المدمر.