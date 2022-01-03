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سينما تزييف الحقائق وتشويهها ليست بالأمر الجديد، لأن هوليوود أنتجت على مدار عقود من الزمن المئات من الأفلام التي تقدم العربي في صورة الإنسان الشهواني والمبذر والهمجي، قبل أن تنتقل لمرحلة تقديمه في صورة العنيف و"الإرهابي".

لكن في السنوات الأخيرة، ظهر سينمائيون عرب يصنعون بتمويل عربي أفلاما تعرض روايات تشوه السردية العربية وتسيء إلى أبرز وأهم القضايا، بذريعة حرية الإبداع والخيال، وهذا من أخطر أنواع التزييف للوعي الجماعي ومحاولة خلق جيل جديد لا يؤمن بالسردية العربية، فما بالك بأن يتبناها ويدافع عنها.

فما معنى سينما التزييف؟ وما مخاطرها على السردية العربية؟ وكيف يمكن مواجهة هذه السينما دفاعا عن الرواية الأصلية؟

خديجة بن قنة تفكك ما يعرف بسينما التزييف مع ضيفها الناقد أسامة صفار في حلقة شيقة تنطلق من نقد فيلم "أميرة" المثير للجدل والممنوع من العرض بسبب إساءته للأسرى الفلسطينيين.