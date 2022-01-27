كيف نوطن التكنولوجيا في العالم العربي؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

توطين التكنولوجيا.. كلمة سر نجاح العديد من الدول حول العالم، لا على المستوى الاقتصادي وحسب، بل ومن حيث ترسيخ السيادة الوطنية والاستقرار السياسي والاجتماعي.. لكن العالم العربي اليوم يكتفي باستيراد الخدمات والمنتجات التكنولوجية جاهزة ومغلّفة، فيما تتجاوز صادرات دولة مثل فيتنام من التكنولوجيا نحو عشرين ضعف مثيلتها من الدول العربية مجتمعة..

فماذا وراء هذه الصورة المظلمة لواقعنا مقارنة بالعديد من دول العالم الثالث، فضلاً عن الدول المتقدمة؟ ولماذا أصبح هذا السؤال أكثر إلحاحاً اليوم؟ وكيف ومن أين نبدأ في مسيرة نقل وتوطين التكنولوجيا؟ وما هي ثمارها المتوقعة على واقعنا بجميع تفاصيله؟

الأستاذ كفاح عيسى، رائد تكنولوجيا المعلومات، يجيب خديجة بن قنة على تساؤلاتها في "بعد أمس" من الجزيرة بودكاست.. استمعوا إلى الحكاية.