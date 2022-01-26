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عودة إلى أفغانستان.. ماذا بعد الانسحاب الأميركي؟
هل تستشرف مستقبلًا أكثر استقرارًا في أفغانستان؟
26/1/2022
بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الانسحاب الأميركي من أفغانستان، لا يزال هذا البلد يواجهُ تحديات جمة.
داخليًا، هنالك خطرَ تنظيم الدولة فرع خراسان، وتحدي تشكيل الحكومة الشاملة. واقتصاديًا، تخنق واشنطن أفغانستان بعقوبات اقتصادية، تضع الشعب تحت خطر الجوع والفقر. وعلى المستوى الخارجي، تُحاول طالبان كسب الاعتراف الدولي، وموازنة علاقاتها مع دول الإقليم.
في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تستضيف خديجة بن قنة، أحمد بركات مدير مكتب الجزيرة في باكستان، لتسليط الضوء على كل هذه الملفات الحاضرة في أفغانستان اليوم.
المصدر : الجزيرة