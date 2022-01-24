أزمة كازاخستان.. القصة كاملة

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انفجر المشهد السياسي في كازاخستان سريعًا في أول أيام 2022. احتجاجات عمّت المدن الكبرى، انتشار كثيف لقوات الأمن، ومواجهات استمرت لأسبوعين خلَّفت وراءها 225 قتيلًا.

تدخّلت قوى الجوار سريعًا، واجتمعت مصالح موسكو وبكين على تثبيت الوضع القائم في البلاد، وسط تخوف كبير من دعم أمريكي للمحتجّين.

كيف نفهم هذه التطورات السريعة؟ وما أهمية كازاخستان في السياسة الدولية وفي وسط آسيا؟ وكيف يلعبُ هذا البلد دورًا دبلوماسيًا هامًا بين القوى الكبرى المجاورة، روسيا والصين، وكذلك بينها وبين الغرب، أمريكا وحلف الناتو؟

في هذه الحلقة من "بعد أمس"، تناقش خديجة بن قنة تطوّرات كازاخستان مع ضيفها، فهيم الصوراني، المختص بالشأن الروسي، ومراسل "الجزيرة نت" في روسيا.