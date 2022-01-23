صناعة القرار الأميركي ومراكز التفكير.. أي علاقة؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

لطالما وُجدت بصمات لما يعرف بالـThink Tanks، أو المراكز البحثية، في العديد من القرارات الكبيرة التي تتخذها أروقة الحكم في الولايات المتحدة حيث تعمل آلاف المراكز في مختلف المجالات السياسية والاستراتيجية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لكن مدى استقلاليتها وموضوعية دراساتها يبقى محل شك، فضلاً عن تأثرها بالاستقطاب السياسي.

فهل تعد بصمات مراكز التفكير الأميركية حالات استثنائية، أم أن أروقة صنع القرار في الولايات المتحدة تعتمد بالفعل على عقول مستقلة تفكّر من خارج جدران البيت الأبيض والكونغرس؟ وهل تعمل تلك المراكز بشكل مهنيٍّ وعلمي تماماً، أم أن عوامل مثل التمويل والأيديولوجيا تلعب دوراً في التأثير عليها؟ وماذا تخبئ لنا تلك العقول للمستقبل القريب؟

استمع إلى القصة كاملة في هذه الحلقة من بعد أمس التي تستضيف فيها خديجة بن قنة الباحث والخبير في الشأن الأميركي، الدكتور أسامة أبو ارشيد.