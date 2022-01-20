ماذا تخبئ لنا هوليوود في 2022؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

سنكون هذا العام على موعد مع العديد من الأفلام المميزة من إنتاج عمالقة هوليوود. ورغم الموجة الجديدة لفيروس كورونا فإن نتفليكس وأخواتها توفر بديلاً عن شباك التذاكر التقليدي. لكن هذا يعني استمرار الجدل بشأن مستقبل الشاشة الكبيرة وتأثيرات الجائحة على عالم السينما.

فماذا تخبئ لنا هوليوود هذا العام؟ وما هي أكثر الأفلام التي ينتظر أن تحظى بإقبال كثيف؟ وكيف أثرت كورونا على صناعة السينما خلال العامين الماضيين؟ وما هي القضايا العالمية المعاصرة الأكثر حضورا في سيناريوهات أفلام 2022؟

استمع إلى القصة كاملة في هذه الحلقة من "بعد أمس"، التي تستضيف فيها آمال العريسي الناقد الفني ومحرر شؤون السينما في قناة الجزيرة، خليل حنون.