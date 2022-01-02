كيف تؤثر الألوان على حالتنا النفسية؟

تشكل الألوان حيزاً كبيراً في حياتنا اليومية، لما لها من دلالات مختلفة وتأثيرات على حالتنا النفسية، فأصبحنا نرى تمازج الألوان بشكل واضح في المتاجر الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي. وما تزال تصيبنا الحيرة في تنسيق ألوان الملابس خلال المناسبات، أو ألوان غرف الأطفال والجلوس، فيما ترتبط في ذاكرتنا دلالات معينة للألوان، كالحنين والشوق والحب والهدوء أو الخوف والشعور بالخطر.

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تبحر أمال العريسي في رحلة صوتية مع المدير الفني المتخصص في الألوان مكرم كلاش لتطرح عليه تساؤلات كثيراً ما تخطر على بالنا: كيف بدأت علاقة الإنسان بالألوان؟ وكيف تطورت الألوان في حياتنا؟ وما هي دلالات الألوان ومعانيها؟ وكيف نختار الألوان المناسبة في عالم الرقمنة الحالي؟ وما علاقة الألوان بحالتنا النفسية والاجتماعية؟