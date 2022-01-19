البيانات.. نفط الغد

ما هي البيانات التي يجري التنافس عليها ويحتدم الصراع حولها؟

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توجّه الدول والشركات الكبرى أبصارها صوب النقط التي تبدو لا متناهية في الفضاء الرقمي حيث تدفقت مثلاً عام 2019 قرابة 2 "زيتا بايت" من البيانات، والزيتا الواحد ضع أمامه ٢١ صفراً.

أجهزة الذكاء الاصطناعي تعالج هذه البيانات الضخمة لتشكل سباقاً جديداً للتسلح بالبيانات.

وفي حلبة السباق هذه، اعتبرت مجلة "الايكونومست" البريطانية أن البيانات هي المورد الأكثر قيمة في العالم حالياً، لتحل بذلك مكان النفط، فيما أشار أستاذ الحوكمة وتنظيمها في معهد اكسفورد فيكتور شونبرجر إلى أن البيانات هي رأس مال العالم الجديد.

فما هي البيانات التي يجري التنافس عليها ويحتدم الصراع حولها؟ وهل هي نفط الغد فعلاً؟ وما تأثير البيانات على البيئة الجيوسياسية والاقتصادية العالمية؟ وهل فعلاً من يمتلك البيانات يسيطر على العالم؟

تناقش الإعلامية خديجة بن قنة مع ضيفها طه الراوي المتخصص في التقنية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، مستقبل البيانات والصراع حولها عالمياً، في حلقة جديدة من الجزيرة بودكاست.