لماذا تُخصخص الحروب؟

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الارتزاق مادة تحتفي بها الكثير من الأفلام الهوليوودية، باعتباره أداة بيد الحكومة الأمريكية وأجهزتها العسكرية والأمنية لتجاوز العديد من العقبات في سعيها لتصفية "الأشرار".. لكن هذه الممارسة لم تعد حبيسة الحبكات السينمائية، بل صار استخدامها يزداد على نطاق واسع على أرض الواقع، في ما بات يعرف بـخصخصة الحروب.

سجلات دموية لبلاك ووتر الأمريكية في العراق وأفغانستان، ولفاغنر الروسية في ليبيا وأفريقيا تفتح الباب واسعاً أمام أسئلة بشأن سر توجه قوى كبرى للتعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ مهام عسكرية نيابة عنها، وعن مآلات هذا التوجه على مستقبل الدول المضطربة وحقوق الإنسان.

استمع إلى القصة كاملة في هذه الحلقة من بعد أمس التي تستضيف فيها خديجة بن قنة أستاذ العلوم السياسية، بدر شافعي.