الثورة الرقمية.. حررت الإنسان أم استعبدته؟

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تعيش البشرية مرحلة الثورة الرقمية، التي وضعت الإنسان في قلب تحولات كبرى طالت وعيه وسلوكه ونظرته للعالم، وموقعه فيه. ومعها صار الإنسان "إنسانا رقميا". ولا تزال منتجات هذه الثورة تعد بتطورات أكبر وأسرع، ما يثير التساؤل عن شكل الاجتماع الإنساني في ظلها.

فكيف وصلنا إلى الثورة الرقمية الحالية؟ وكيف يتعامل الإنسان المعاصر، والعربي بشكل أخص، مع هذه الثورة ومنتجاتها؟ وهل أصبح الإنسان المعاصر "إنسانا رقميا"؟، وهل تعيد التكنولوجيا الرقمية صياغة المجتمعات المعاصرة؟

هذه الأسئلة وغيرها، تناقشها آمال العريسي، مع ضيفها في هذه الحلقة من "بعد أمس"، الدكتور عبد الرزاق بلعقروز، أستاذ فلسفة القيم والمعرفة بجامعة الجزائر، ويبسطان الإشكالات والقضايا المرتبطة بها.