بلال فضل: مُناضل برُتبة كاتب

الحوار مع أي كاتب له تأثير خاص، لأن عقل الكاتب في قلمه، وموهبته الحقيقية هي في استخدام الكلمات كسلاح يخوض به معاركه الوجدانية مع نفسه ومع القارئ.

ضيف هذه الحلقة من "أثر الفراشة" بدأ بكتابة مقالات في الصحف بقالب من السُخرية اللاذعة، ثم انتقل إلى السيناريو والحوار، فابتكر لغة سينمائية مُختلفة جديدة من خلال 18 فيلمًا.. قدم أول برنامج عربي يتناول الكتب، وعمل معدًا برامج، وروائي.. ليحترف أخيرا الكتابة بدوام كامل.

الكاتب المصري بلال فضل.. يُشاركنا مُخيّلته الخصبة، ويُحدثنا عن بداياته، ونشاطه السياسي والفني، وأهم المحطات في حياته الشخصية والمهنية في حوار مُمتع وآسر لا يخلو من تعليقاته الجريئة وفكره المُستنير.

استمع إلى الحلقة كاملة من بودكاست "أثر الفراشة" مع خالد مجذوب، ولا تنسَ الاشتراك لتصلك حلقاتنا فور وصولها.