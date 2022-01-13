عسكرة اقتصاد مصر.. إنقاذ أم هيمنة؟

ما هي جذور عسكرة الاقتصاد في مصر؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

علاقة الجيش المصري بالاقتصاد قديمة، لكنها شهدت تصاعداً منذ عام 2013، ما أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها، جدده رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي دخل في سجال غير مباشر مؤخراً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

فما هي جذور عسكرة الاقتصاد في مصر؟ وهل هو ضرورة لا بد منها لتسريع الإنجاز، أم ذريعة لترسيخ عسكرة الدولة؟ وهل نرى دولاً عربية أخرى تتجه نحو استنساخ التجربة المصرية؟

استمع إلى القصة كاملة في هذه الحلقة من بعد أمس التي تستضيف فيها آمال العريسي الصحفي والباحث الاقتصادي المصري، إبراهيم الطاهر.