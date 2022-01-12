هل يعود اللاجئون السوريون إلى بلادهم؟

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منذ قرابة العام، يحاول النظام السوري، بضغطٍ من روسيا، ترويج فكرة "عودة اللاجئين السوريين" لبلادهم، من خلال عقد مؤتمرات دولية، ويقرأ مراقبون في هذه المحاولات رغبة من موسكو للاستفادة من أموال مشاريع إعادة الإعمار.

وبحسب منظمات حقوقية، لا تزال سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين. ونشرت مفوضية اللاجئين الأممية استطلاع رأي كشف أنّ 90% من السوريين لا يريدون العودة لأسباب أمنية.

فما قصة عودة اللاجئين السوريين؟ وهل أصبحت سوريا آمنة للعودة؟ وما مستقبل اللاجئين في ظلّ الرغبة الدولية لإنهاء الحرب؟

في هذه الحلقة، تطل علينا خديجة بن قنة مع ضيفها المحامي إبراهيم العلبي، المختص بالقانون الدولي، لمناقشة مفهوم عودة اللاجئين السوريين، ووضعه في سياقه الإقليمي والدولي.