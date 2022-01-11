هل يعود ترامب؟

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رغم انتهاء سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل عام بتغلب جو بايدن على خصمه دونالد ترامب وتوليه رئاسة الولايات المتحدة لأربعة أعوام، إلا أنه يبدو أن حرب السيطرة على البيت الأبيض خلال انتخابات 2024 المقبلة قد اشتعلت مبكرا.

فبينما يحاول الديمقراطيون إغراق ترامب ورجاله بالملاحقات القضائية، يسعى تيار ترامب بخطابه الشعبوي تثبيت قواعده الانتخابية وتعزيزها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل.

فما الذي يحصل داخل اليمين الشعبوي الأمريكي؟ وما نوع المعارك التي يخوضها أنصار هذا التيار؟ وهل سنرى ترامب في انتخابات عام 2024؟

في هذه الحلقة، تستضيف آمال العريسي، الأستاذ خالد صفوري، الخبير بالشأن الأمريكي، ليقدم لنا بعدًا تاريخيًا وتحليليًا، نفهم من خلاله التحركات الحالية لتيار ترامب في أمريكا ومآلاتها المتوقعة.