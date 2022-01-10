هل من جدوى للعقوبات الأمريكية؟ العراق وأفغانستان نموذجين

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تستخدم الولايات المتحدة سلاح العقوبات الاقتصادية لضمان مصالحها، وإخضاع الدول لشروطها.

ونتج عن العقوبات الأمريكية كوارث عديدة، منها مقتل نصف مليون طفل عراقي خلال الحصار على العراق في تسعينيات القرن الماضي.

اليوم ونحن في عام 2022، لا يزال العالم يشهد كوارث إنسانية ناجمة عن العقوبات. فبعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، العام الماضي، رفعت واشنطن سلاح العقوبات في وجه كابل، ووضعت الشعب الأفغاني تحت خطر الجوع والفقر.

فما هي العقوبات الاقتصادية الأمريكية؟ وكيف أثرت في العراق وأفغانستان؟

في هذه الحلقة تحاور خديجة بن قنة ضيفها الدكتور سلطان بركات، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، في جدوى العقوبات الأمريكية وتداعياتها وضحاياها.