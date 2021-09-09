نفق الحرية.. وقصة الهروب الكبير

فرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شديد التحصين والذي يطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي "الخزانة الحديدية"، مثّل ضربة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية ولصورة إسرائيل. وبينما يبدأ الأسرى في سجون الاحتلال عصيانهم المدني، تتحرك مدن الضفة الغربية مناصرة لهم وللأسرى الذين انتزعوا حريتهم عبر نفق الحرية دون أن يعرف مصيرهم إلى الآن. لتطرح تساؤلات عدة في هذا الحدث وما بعده، حول آلية حفر النفق، وكم من الوقت احتاجه الأسرى الفارون لحفر نفق داخل حمام في غرفتهم الصغيرة والمراقبة في سجن محصن شديد الحراسة؟ وما مستقبل المقاومين المحررين؟ وكيف ستنعكس هذه العملية على المقاومة الفلسطينية؟

الأستاذ سعد الوحيدي الكاتب الفلسطيني يجيب آمال العريسي على تساؤلاتها في بعد أمس من الجزيرة بودكاست، استمعوا إلى الحكاية.