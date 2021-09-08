العبقري الصغير

نشأ مارسيل ابن يوجين بين حوارات المقاتلين، بين أغانيهم وأمنياتهم، وتربى على حلمهم بالتحرير، فكان بطل حكاية فريدة نرويها بتفاصيلها عن أصغر مقاوم فرنسي

في زمن شحت فيه الخيارات والموارد، ابتكرت المقاومة الفرنسية أغرب الطرق لمقاومة النازية، فكانت المناطيد القادمة من الجنوب تمد المقاومة بالعتاد والمؤن، ولضرورة تأسيس قواعد ثابتة لينطلق منها الفعل المقاوم، قامت المقاومة الفرنسية باستئجار مزرعة في قرية نائية، لتقيم بها أسرة يوجين.

نشأ مارسيل ابن يوجين بين حوارات المقاتلين، بين أغانيهم وأمنياتهم، وتربى على حلمهم بالتحرير، فكان بطل حكاية فريدة نرويها بتفاصيلها عن أصغر مقاوم فرنسي، عن عبقريته في نقل الرسائل، عن اجتياز الحواجز النازية كطفل في السادسة من العمر، ونقله للرسائل كمقاتل محترف.

حياة قصيرة، تعلمنا أن للحرية ثمن غالٍ، وأن الشعوب إذا أرادتها يقاوم صغيرها قبل كبيرها، عندما يكون الشعب على موعد مع الحرية فلا بد من ابتكار أشكال جديدة للمقاومة، يكون للأبطال فيها حكايات مختلفة، وهذا ما فعله البطل الصغير مارسيل الذي كان جزءًا من هذا التاريخ مقدما درسا جديدا يضاف إلى الدروس. لا تدعوا هذه الحلقة تفوتكم من بودكاست "حكايات الحرب".